شركة آبل تُحذر مستخدميها من خلل خبيث يتربص بهواتف آيفون

حذر خبراء الإنترنت مستخدمي آيفون بضرورة تحديث هواتفهم إن لم يفعلوا ذلك منذ مدة، مع الكشف عن تفاصيل مثيرة حول خلل خبيث يتربص بالهواتف.

حيث أصدرت “أبل” إصلاحاً لهذا الخلل في شكل تحديث لنظام التشغيل iOS، ولكن حقيقة وجوده لم تُكشف لغاية الآن، وذلك بواسطة فريق أمان يكتشف الخلل ونقاط الضعف اسمه غوغل بروجيكت زيرو.

هذا ويأتي الخلل الحاصل على هيئة نوع معين من الرسائل الخبيثة المشوهة، التي يمكن إرسالها إلى جهاز الضحية.

وتتميز الرسالة النصية المشوهة بأنها لا تحتوي على المقدار الصحيح من الترميز، ما يعيق تحميل الرسالة لتتعطل العملية ويُعاد تحميلها حتى تدمير الهاتف.

كما تؤدي هذه العملية إلى استنزاف طاقة الهاتف، ما يعني أن تشغيله يتوقف ويكاد يكون من المستحيل إصلاحه.

ولا يكشف “بروجيكت زيرو” عادةً عن معلومات حول أنواع الخلل حتى 90 يوماً من انتهاء صلاحيتها، أو عند إرسال الإصلاح.

وكانت “أبل” قد تمكنت من إصلاح هذا الخلل المحدد من خلال تحديث آيفون 12.3 في 13 مايو من هذا العام، لذا فإن أي مستخدم يقوم بتحديث هاتفه بانتظام سيكون بأمان.

