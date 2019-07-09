الشؤون الطبية تتفق على تفعيل اللجنة الفرعية للعلاج داخل مستشفى غريان

قال مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر سليمان، الثلاثاء، إنه جرى الاتفاق على تفعيل اللجنة الفرعية للعلاج داخل مستشفى غريان التعليمي وتكليف رئيس لها.

وأكد سليمان، خلال اطّلاعه على صيانة أقسام العناية والعمليات والعيادات الخارجية بالمستشفى، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع مسؤولي مكاتب القطاع الخاص ومكاتب التفتيش والمتابعة بالمناطق لتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعدم التزام العناصر الطبية بالعمل داخل المستشفيات، واستغلالهم لأوقات الدوام الرسمي في العمل بالقطاع الصحي الخاص.

يشار إلى أن مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر سليمان اجتمع، الاثنين، على هامش الزيارة، مع عميد البلدية، ورئيس ديوانها، ومدير مستشفى غريان التعليمي، ورئيس قسم الكلى بالمستشفى؛ لتفقد سير الخدمات الطبية داخلها.

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