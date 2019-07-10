‫ ‫التمارين المائية.. متعة الجسد والنفس‬

تتميز التمارين المائية بفوائد صحية

جمّة ‫للجسد والنفس على حد سواء حيث إنها مفيدة للقلب والرئة والعضلات ‫والعظام من

ناحية، وتساعد في التمتع بالاسترخاء والهدوء النفسي من ناحية ‫أخرى.

‫‫وقالت

آنا فيلكر المحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة ‫الصحية بمدينة

ساربروكن إن هناك قاعدة عامة تنص على أن كل التمارين -‫التي يتم أداؤها على الأرض-

يمكن القيام بها في الماء أيضا.

‫صحة

القلب

‫‫وأوضحت

فيلكر أن التمارين المائية تمتاز بتقليل الضغط على العظام ‫والمفاصل والعضلات، كما

تعمل مقاومة الماء على تقوية العضلات، بالإضافة ‫إلى أنها تسهم في تحسين صحة القلب.

ويمكن للمرء القيام بالتمارين ‫المائية حتى إذا لم يكن باستطاعته السباحة.

ومن جانبه، أشار عالم الرياضة الألماني

تورستن دارجاتس إلى أن التنفس ‫العميق والمنتظم في الماء يعمل على تقوية القلب

والرئتين، كما يعمل ضغط ‫الماء على تحسين الدورة الدموية، فضلا عند تأثيره المريح

والذي يخلص ‫المرء من الضغط والتوتر النفسي.

‫سهولة

التدريب

‫‫وأضاف

دارجاتس أن الفضل في انتشار التمارين المائية يرجع إلى سهولة ‫القيام بها حيث لا

يضطر المرء عند ممارسة التمارين المائية إلى ‫السباحة، ولكن يتعين عليه الاعتياد

على الماء وأن يكون قادرا على الطفو ‫والغوص حتى يمكنه أداء التمارين بأمان.

‫كما

أن التمارين المائية تصلح لجميع الأشخاص تقريبا، بل إنها تناسب ‫الذين يواجهون

مشكلات مع أنواع الرياضة الأخرى، كالأشخاص الذين ‫يعانون من زيادة الوزن أو مرضى

هشاشة العظام، حيث يمكن القيام بأداء ‫التمارين الرياضية دون التحميل على المفاصل

تقريبا.

‫الحوامل وكبار السن

‫‫وأضافت

فيلكر أن التمارين المائية تعتبر أفضل للسيدات الحوامل ‫أو بعد الولادة مقارنة

بأنواع الرياضة الأخرى نظرا لأنها خالية من ‫الاهتزازات تقريبا. كما أنها تعد

مثالية لكبار السن حيث يمكن هنا التدريب بشكل مكثف نسبيا مقارنة بأداء التمارين

على الأرض، و‫لا يوجد هنا خطر التعرض للإصابة، فضلا عن عدم ظهور آلام العضلات بسبب

‫التمارين المائية.

‫‫وعلى

الجانب الآخر، لا تعد التمارين المائية مناسبة لبعض الأشخاص ‫كالذين يعانون من عجز

عصبي أو مشكلات في التوازن، وكذلك مرضى الصرع ‫ومرضى بعض أنواع الحساسية.

المصدر: الجزيرة نت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية