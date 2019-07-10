الصحة تفتتح قسم الإسعاف بمستشفى الأطفال

افتتحت وزارة الصحة قسم الطوارئ والإسعاف بمستشفى

الأطفال بطرابلس “الجلاء”، بعد الانتهاء من صيانته وتجهيزه.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية، الثلاثاء، إن القسم

جهز بكامل احتياجاته من المعدات والأجهزة الطبية، وهي 10 مناظير للعين و الأذن،

ومنظاران للحنجرة، وجهاز تخطيط للقلب ECG، و جهاز

الصدمة الكهربائية، و6 شاشات معلقة لقياس الضغط بأحجام مختلفة.

يضاف إلى ذلك 5 أسرة عالية خاصة بحجرة الطوارئ، و 4 أسرة

لغرفة الكشف، وسرير كشف لحديثي الولادة متكامل، وجهازا شفط، وجهازا ضغط حائطيان،

ومضختا سوائل، و 6 حاملات تغذية، ولوحة ضوئية للصور، وعربتان لحجرة الطوارئ، وعربة

متحركة للإنعاش، و AMBU BAG بأحجام

مختلفة.

يشار إلى أن هذا الافتتاح والتجهيزات تأتي تنفيذا لخطة

الوزارة الموضوعة في أكتوبر الماضي للنهوض بدور القطاع الصحي العام من خلال إمداد

المستشفيات العامة باحتياجاتها وصيانتها.

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