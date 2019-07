وزارة الصحة تفتتح قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى الأطفال بطرابلس

قام وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى بافتتاح قسم الطوارئ والإسعاف بمستشفى الأطفال بطرابلس بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه.

حيث أوضح مدير مستشفى الأطفال أحمد البشتي أن القسم شهد أعمال صيانة وترميم كما تم تجهيزه بكامل احتياجاته من المعدات والأجهزة الطبية.

وكان مستشفى الأطفال بطرابلس قد تسلّم خلال الأيام الماضية تجهيزات لحجرة الطوارئ والأشعة والكشف العام تمثلت في 10 مناظير للعين والأذن وعدد 2 مناظير حنجرة وجهاز تخطيط للقلب وجهاز الصدمة الكهربائية و6 شاشات معلقة مرفقة بقاعدة وملحقاتها لقياس الضغط بأحجام مختلفة.

وتسلم أيضاً 5 أسرّة عالية خاصة بحجرة الطوارئ و4 أسرّة خاصة بغرف الكشف وسرير كشف حديثي ولادة متكامل وجهازي شفط، وجهازي ضغط حائطيين ومضختي سوائل و6 حاملات تغذية ولوحة ضوئية للصور وعربتين لحجرة الطوارئ، وعربة متحركة للإنعاش.

هذا ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة في أكتوبر الماضي والتي تهدف إلى النهوض بدور القطاع الصحي العام من خلال إمداد المستشفيات باحتياجاتها وتنفيذ أعمال صيانة لها.

