ما الذي حلَّ برجل تايواني عندما ابتلع سماعاته اللاسلكية عن طريق الخطأ؟

لاحظ رجل تايواني أن سماعاته الخاصة من نوع «AirPod» لا تزال تعمل ولكن من داخل بطنه، بعد ابتلاعه عن طريق الخطأ.

حيث كان التايوتني بن هسو نائماً بينما كان يرتدي سماعات أذن لاسلكية من آبل، ووجد أنه فقد سماعة رأس واحدة عندما استيقظ.

واستخدم هسو ميزة تتبع Apple للعثور عليها، والتي تطالب بفقد «AirPod» متصل وداخل النطاق لتشغيل الصوت، ثم سمع صوت التصفير، دون أن يدرك بداية الأمر مصدر الصوت.

وقال هسو:

“لقد فحصت تحت بطانيتي ونظرت حولي لكني لم أتمكن من العثور عليه، ثم أدركت أن الصوت قادم من بطني”.

هذا وأكد المسعفين في مستشفى كاوشيونغ المحلي بالفعل أن جهاز AirPod كان في بطنه، وأنه في طريقه إلى الجهاز الهضمي.

كما أكد هسو إنه عثر على AirPod في اليوم التالي بعد إخراجه بشكل طبيعي، حيث كان لا يزال سليماً وعمل بشكل صحيح بعد تنظيفه وتجفيفه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن شحن البطارية لا يزال 41 في المئة.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بلع الأجهزة الإلكترونية، ففي عام 2016 ابتلع رجل في أيرلندا هاتفاً محمولاً بالكامل، واضطر للخضوع لعملية جراحية لإزالته من بطنه وتم توثيق الحادث في المجلة الدولية لتقارير حالة الجراحة، ويقال إن الرجل تعافى بشكل طبيعي.

