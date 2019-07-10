8 طرق للحفاظ على الكبد سليماً.. تعرّف عليها

الحفاظ على الكبد سليماً من أهم الأمور التي لابد أن نأخذها في الاعتبار وذلك لأن الكبد من الأعضاء المهمة التي تقوم بوظائف متعددة للإنسان، فالكبد يساعد على إزالة الفضلات والسموم من خلايا الدم، كما يساعد على عملية الهضم من خلال إنزيمات مختلفة ومتعددة إلا أن الكبد من أكثر الأعضاء تعرضاً للأمراض المختلفة.

في هذا المقال نتناول بالتفصيل طرق الحفاظ على الكبد سليماً من خلال ممارسة الأساليب الصحية، وتجنب ممارسة بعض الأخطاء التي نقع فيها جميعاً والتي قد تكون سبباً في الإصابة ببعض الأمراض المختلفة التي تدمر الكبد ووظائفه الحيوية.

ما هي الأمراض التي يتعرض إليها الكبد؟

إن التوعية شيء مهم من أجل الحفاظ على الكبد سليماً، ومن الأمور التوعوية المهمة هي معرفة الأمراض التي تصيب الكبد، فما هي تلك الأمراض؟

يصاب الكبد ببعض الأمراض مثل التليف والالتهاب الكبدي الوبائي وحدوث الاضطرابات في عملية الأيض وكذلك العديد من الأورام الحميدة والخبيثة التي تصيب الكبد، أو عدم التخلص من السموم التي تعتبر من أهم وظائف الكبد مما يعني الفشل الوظيفي للكبد وكذلك تراكم السموم في الدم وباقي أعضاء الجسم.

وهذه الأمراض بلا شك لها العديد من الأعراض التي تظهر والتي نتعرف عليها بسهولة، فبمجرد ظهور تلك الأعراض نتأكد أن الكبد مصاب بالأمراض السابقة فما هي تلك الأعراض:

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى بعض الأمراض التي تصيب الكبد مثل العدوى الفيروسية والبكتيرية والاضطرابات في الجهاز المناعي ووجود أمراض ترتبط بالعوامل الوراثية والإصابة بالأورام والإفراط في شرب الخمور والكحوليات والمخدرات.

وبعد أن تعرفنا على كل ما يتعلق بأمراض الكبد، نتناول الآن طرق الحفاظ على الكبد سليماً.

8 طرق للحفاظ على الكبد

الحفاظ على الكبد سليماً يتطلب العديد من النصائح التي نوضحها من خلال النقاط التالية:

هذه كانت نصائح مهمة من أجل الحفاظ على الكبد سليماً، التي يجب اتباعها، والذهاب دورياً إلى الطبيب في حالة ظهور بعض الأعراض الخطيرة.

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