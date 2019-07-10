أهم 7 أغذية صحية تزيد من قوتك

الكثير منا يبحث عن نظام غذائي متوازن من أجل الوصول لصحة جيدة وقوية وبعيدة عن الأمراض المختلفة، وذلك من خلال القيام بالحمية الغذائية والتي تعتمد بشكل رئيسي على النظام الصحي المتوازن والعناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والفيتامينات وغيرها.

في هذا التقرير نتناول أهم 7 أغذية تقوم على تنظيم الجسم وحمايته من الأمراض بشرط أن يكون هذا الغذاء من ضمن نظام غذائي متوازن به جميع العناصر الكاملة وبالتالي الوصول لجسم متناسق وقوي وصحي على الدوام.

أهم 7 أغذية لنظام غذائي متوازن

من أجل الوصول إلى نظام غذائي متوازن لابد من إدخال 7 أغذية مهمة تقوم على زيادة صحة وقوة الجسم والبعد عن الأمراض وتقوية وتعزيز المناعة وإمداد الجسم بكافة العناصر الغذائية الجيدة مثل الفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات وغيرها من العناصر المهمة وهذه الأغذية هي:

شرب الماء يومياً

من المعروف أن المياه هي سر الحياة حيث تساعد المياه بشربها يومياً على حماية الخلايا من التلف وإمداد الجسم بكافة العناصر المهمة التي تساعده على إكمال اليوم دون أية أضرار والحفاظ على ضغط الدم متوازن.

وأيضاً يعمل الماء على حماية الجسم من الجفاف، ومن أجل نظام غذائي متوازن لابد من الحفاظ على شرب 8 أكواب مياه يومياً على الأقل.

احرص على تناول الحبوب الكاملة بشكل يومي

الحبوب الكاملة بها العديد من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي مثل الكربوهيدرات والألياف الغذائية المهمة، كما أنها تحمي الجسم من تكوّن الخلايا السرطانية وتصلب الشرايين وضبط السكر في الدم وغيرها من الأمراض.

ومن أمثلة الحبوب الكاملة التي يجب تناولها في الصباح بشكل خاص يومياً، الخبز الأسمر والشوفان.

تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي C

إن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي C من شأنه إعطاء الطاقة والقوة لأجسامنا دون سعرات عالية مضرة ومن هذه الأغذية بعض الفواكه مثل الفراولة والكيوي والبرتقال وبعض الخضروات مثل الفلفل الأخضر.

تناول الشكولاتة السوداء يومياً

ليس صحيحا أن الشكولاتة مضرة صحياً، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن الشكولاتة السوداء أو الداكنة تساعد أجسامنا بالحصول على الكافيين، فهي بديل جيد للكافيين الذي يمكن الحصول عليه من بعض المشروبات الضارة على المدى البعيد مثل القهوة أو الشاي وغيره بالإضافة أنها مصدر قوي للمغنسيوم والحديد، لذلك من أجل نظام غذائي متوازن لابد تناول الشكولاتة الداكنة بشكل يومي.

تناول شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل يمكن أن يكون من ضمن غذاء صحي متوازن حيث يتم تناوله بدلاً من الشاي والقهوة الصباحية، ويحتوي الشاي هذا على عناصر مضادة للأكسدة، ومغذيات كاملة وإمداد الجسم بالطاقة والحيوية طوال اليوم.

تناول البروتينات في الصباح

اجعل وجبة إفطارك يومياً مصدرا غنيا بالبروتينات، حيث إن البروتينات عنصر أساسي في نظام غذائي متوازن بشكل يومي، لأن من فوائدها إمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم بالإضافة إلى حماية الجسم من أمراض كثيرة منها أمراض القلب ويمكن الحصول على البروتين اليومي من البيض والحليب خالي الدسم ومنتجات الألبان بشتى أنواعها.

تناول مخفوق البروتين

مخفوق البروتين عبارة عن كوب من الحليب الطازج مخلوط مع ثمرة متوسطة الحجم من الموز مع ملعقتين صغيرتين من جنين القمح وملعقتين من مسحوق البروتين الصحي ثم خفقه في الخلاط وتناوله يومياً.

هذا المخفوق به جميع العناصر الكاملة الصحية التي تساعد على تعزيز المناعة وحمايتك من الأمراض.

ومن أجل صحة قوية عليك تناول هذه الأغذية ووضع برنامج نظام غذائي متوازن، كما أن ممارسة الرياضة من أهم الأمور التي تساعد ايضاً على تكامل وتعزيز المناعة والوصول لصحة قوية على الدوام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية