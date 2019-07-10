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تحديث جديد للعبة The Division 2

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة Ubisoft، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول تحديث “الحلقة الأولى”، وهو التحديث الرئيسي الأحدث للعبة Tom Clancy’s The Division 2، الذي يتوفر في 30 من يوليو في جميع المنصات.

وتتضمن الحلقة الأولى “ضواحي العاصمة” محتويات جديدة وأماكن يتم استكشافها في شوارع واشنطن ومحيطها، وتجربة لعب جديدة يمكن للاعبين خوضها، ومهمات هي “مخيم البلوط الأبيض”، و”حديقة حيوان مانينغ الوطنية”.

وتحتوي هذه الإضافة أسلحة ومعدات جديدة، ومستوى صعوبة الاستكشاف الجديد لغارة “Dark Zone”، وتحسينات على مستوى اللعبة بشكل عام.

وقدمت الشركة هذا التحديث بعد الاطلاع على آراء اللاعبين، حيث أخذت برأيهم في التحسينات التي يتطلعون إليها وجلب الموازنة للعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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