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مغامر يحير الشرطة بعد نجاته من الموت بأعجوبة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن رجل مجهول الهوية من النجاة من الموت المحتم بعد أن قام بمغامرة خطرة للغاية وهي القفز من أعلى شلالات نياغارا.

وقالت الشرطة الأميركية إن المغامر صعد إلى أعلى الشلال الذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا، ويعد أخطر شلالات نياغارا، ومن ثم قفز نحو الأسفل.

وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث لتتفاجأ بخروج الرجل من المياه إلى اليابسة دون أن يحتاج أي مساعدة من أحد.

وعلى الفور تم نقل المغامر إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية والنفسية، وأظهرت الفحوصات عدم تعرض الرجل لأي أذى.

وعبر رجال الشرطة عن دهشتهم من نجاة المغامر، إذ لم يسبق لأي أحد الخروج حيا بعد القفز في الشلال المعروف باسم “حدوة الحصان”.

يذكر أن شلالات نياغارا تتألف من 3 شلالات يقع 2 منها في القسم الأميركي، في حين يقع شلال “حدوة الحصان” في القسم الكندي، وتعد هذه الشلالات من أغزر الشلالات في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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