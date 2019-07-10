شركة Xiaomi تطلق هاتفا مميزا وبسعر قليل

كشفت شركة Xiaomi الصينية عن هاتف جديد ومميز وبسعر قليل أطلقت عليه اسم Redmi 7A.

وصنعت الشركة الصينية هيكل الهاتف من البلاستيك، وزودته بشاشة مقاس 5.44 بوصة بدقة عرض Full HD.

وبلغت دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 5 ميغا بيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، في حين جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغا بيكسل.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج QUALCOMM Snapdragon 439 ثماني النوى، وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بحجم 32 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فسيصل حجمها إلى 2 غيغا بايت.

كما سيحتوي الهاتف الجديد على راديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تشحن بشاحن بسرعة 10 واط، بالإضافة إلى وجود منفذ 3.5 ملم للسماعات.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر قليل يصل إلى 110 دولار أميركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية