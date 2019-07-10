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شركة Eve Systems تطلق جهازا لتقوية البلوتوث

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة Eve Systems الألمانية اللثام عن جهاز جديد يزيد مدى البلوتوث أطلقت عليه اسم Eve Extend.

وقالت الشركة إن جهازها الجديد سيعمل على تقوية إشارة البلوتوث ليكون قادرا على تغطية 8 أجهزة منزلية، كمصابيح الإضاءة الذكية، الأقفال، بالإضافة إلى أبواب المرآب.

وأكدت الشركة الألمانية أن الجهاز الجديد يمكن وصله بالراوتر عن طريق الوايفاي أو عبر تقنية البلوتوث.

وسيعمل جهاز Eve Extend على ترددين شائعين لشبكة WLAN هما 2.4 و 5 غيغا هرتز، كما أنه سيكون قادرا على الحفاظ على جودة الإشارة ومنع حدوث تشويش عليها.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطلق جهازها الجديد في الأسواق في أيلول المقبل، ولكنها لم تفصح بعد عن سعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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