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نينتندو تستعد لإطلاق نسخة جديدة من “Switch Lite”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة نينتندو عن جهاز Switch lite صغير الحجم وخفيف الوزن ويمكن للمستخدم حمله باليد.

وقالت التقارير إن جهاز الألعاب الجديد لا يمكن وصله بالتلفزيون، كما يتميز بعدم احتوائه على قبضات خارجية نظرا لوجود أزرار التحكم فيه.

وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة مقاس 5.5 بوصة ودقة عرض 720 بيكسل، وسيدعم الاتصال بالشبكات اللاسلكية، البلوتوث، وحساس الجيروسكوب، وسيدعم كافة الألعاب التي تصدرها الشركة.

ولترضي أذواق عشاقها ستقوم نينتندو بإطلاق الجهاز الجديد بألوان الفيروزي، الأصفر، والرمادي.

وسيحتوي جهاز Switch liteعلى إصدار خاص للعبتي Shield، وPokemon Sword.

الجدير بالذكر أن نينتندو ستطلق جهاز Switch lite يوم 20 سبتمبر القادم بسعر 199 دولارا أميركيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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