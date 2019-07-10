نينتندو تستعد لإطلاق نسخة جديدة من “Switch Lite”

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة نينتندو عن جهاز Switch lite صغير الحجم وخفيف الوزن ويمكن للمستخدم حمله باليد.

وقالت التقارير إن جهاز الألعاب الجديد لا يمكن وصله بالتلفزيون، كما يتميز بعدم احتوائه على قبضات خارجية نظرا لوجود أزرار التحكم فيه.

وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة مقاس 5.5 بوصة ودقة عرض 720 بيكسل، وسيدعم الاتصال بالشبكات اللاسلكية، البلوتوث، وحساس الجيروسكوب، وسيدعم كافة الألعاب التي تصدرها الشركة.

ولترضي أذواق عشاقها ستقوم نينتندو بإطلاق الجهاز الجديد بألوان الفيروزي، الأصفر، والرمادي.

وسيحتوي جهاز Switch liteعلى إصدار خاص للعبتي Shield، وPokemon Sword.

الجدير بالذكر أن نينتندو ستطلق جهاز Switch lite يوم 20 سبتمبر القادم بسعر 199 دولارا أميركيا.

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