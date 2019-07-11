اللغة العربية حاضرة في ترجمة غوغل الحية

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن تطوير تطبيق الترجمة الخاص بها وإضافة 60 لغة إلى خدمة الترجمة الحية من بينها اللغة العربية.

ولم تكتفِ غوغل بإضافة هذه اللغات فحسب، بل عمدت إلى تحسينها، حيث أصبحت دقة الترجمة تصل إلى 85%، كما أصبحت خدمة الترجمة الحية تعمل بشكل أسلس وأسرع.

وأكدت غوغل أن إضافة 60 لغة جديدة لخدمة الترجمة الحية ساهم في رفع عدد اللغات التي تدعمها هذه الخدمة إلى 88 لغة.

وقالت غوغل إن خدمة الترجمة الحية قادرة على التعرف على اللغة الموجودة في النص المراد ترجمته بشكل مباشر حتى وإن كان المستخدم لا يعرف اللغة الموجودة في النص أمامه.

يذكر أن غوغل ستطلق التحديث الجديد للتطبيق لـ1% من المستخدمين على سبيل التجربة، على أن تقوم بإتاحته للجميع بعد انتهاء الفترة التجريبية التي ستستمر لعدة أسابيع.

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