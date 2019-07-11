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سائق أميركي ينجو من الموت بأعجوبة.. شاهد

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا سائق أميركي لم تكشف هويته من الموت المحتم بعد اصطدام سيارته بشجرة صبار أثناء سيره على إحدى الطرق الصحراوية في منطقة توكسون في ولاية أريزونا.

وقالت شرطة الولاية إنها تلقت بلاغا صباح الخميس يفيد بوقوع حادث ليل الأربعاء على الطريق الصحراوي، لتقوم على الفور بالتحرك إلى مكان الحادث لتصدم بهول المنظر، حيث اخترقت شجرة الصبار الجزء الأمامي من السيارة، وكسرت الزجاج واستقرت بداخلها.

وأثبتت الفحوصات التي أجراها السائق سلامته، حيث لم يعانِ إلا من بعض الجروح والرضوض البسيطة.

وقال مسؤولون في إحدى شركات رعاية الصبار أن الحظ كان إلى جوار السائق، وبأنه نجا من موت محتم.

يذكر أن الشرطة الأميركية قامت باعتقال السائق نظرا للاشتباه بقيادته للسيارة تحت تأثير الكحول، وقالت إنها ستبقي عليه حتى تتأكد من الأمر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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