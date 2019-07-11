“فايو” تطلق حاسوبا يتميز بخفة وزنه

أعلنت شركة “فايو” التابعة لشركة سوني اليابانية عن حاسوب جديد صغير الحجم مزود بعدد كبير من المنافذ أطلقت عليه اسم Vaio SK12.

ويتميز الجهاز الجديد بخفة وزنه الذي يصل إلى 888 غراما، واحتوائه على عدد كبير من خيارات الاتصال.

وزودت الشركة اليابانية الحاسوب بشاشة مقاس 12.5 بوصة، وسيعمل الجهاز بمعالج أنتل Core i5 وCore i7 رباعي النوى.

ويتيح الجهاز الجديد للمستخدم إمكانية الاتصال بالإنترنت بشكل متنقل، وذلك نظرا لإمكانية تثبيت وحدة LTE.

وأكدت الشركة اليابانية أن الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ستصل إلى 1 تيرا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على 3 منافذ USB-A، منفذ USB-c مخصص للشحن، منفذ HDMI، مكان لتركيب بطاقة SD، منفذ سماعة، منفذ Ethernet، بالإضافة إلى اتصال VGA قديم.

كما سيحتوي الحاسوب الجديد على لوحة التتبع متعددة اللمس مع زرين، وماسح للبصمات، بالإضافة إلى طلاء مقاوم للتوهج، ولوحة مفاتيح تعمل دون ضجيج.

وتروج الشركة اليابانية لحاسوبها الجديد من خلال بطاريته المميزة التي تعمل لمدة 14 ساعة متواصلة.

الجدير بالذكر أن شركة فايو ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق خلال شهر يوليو الجاري بسعر يتراوح ما بين 1100 و2000 دولار أميركي بحسب مواصفات الجهاز.

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