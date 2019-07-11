جديد Infinix Mobile.. هاتف بكاميرا ثلاثية وقلم

رفعت شركة Infinix Mobile النقاب عن هاتف جديد ومميز مزود بكاميرا ثلاثية وقلم أطلقت عليه اسم Infinix Note 6.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P35، وبنظام XOS 5.0 الذي يعتمد في أساسه على نظام Androied Pie 9.

وستأتي الذاكر ة الداخلية بحجم 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى حجم 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بحجم 4 غيغا بايت.

وزود الهاتف الجديد بشاشة AMOLED FULL HD بمقاس 6.01، وستحتوي الجهة الأمامية للهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وزودت شركة Infinix Mobile الهاتف الجديد بقلم Xpen يساعد المستخدم على إنشاء ملاحظات بخط اليد في أي مكان فيه، وببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تشحن من خلال منفذ Micro USB.

وستطلق الشركة هاتفها الجديد بـ3 ألوان هي Midnight Black وMocha Brown وAqua Blue.

يذكر أن شركة Infinix Mobile بدأت ببيع جهازها في الأسواق بسعر 200 دولار أميركي.

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