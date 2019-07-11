“الطوارئ الصحية” أمدّت 22 مركزًا صحيًا بأدوية عامة وأدوية أمراض مزمنة

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية إمداد 22 مركزًا صحيًا وعيادة مجمعة بأدوية عامة ومستلزمات طبية وأدوية أمراض مزمنة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين النازحين؛ جرّاء الحرب الدائرة حول العاصمة طرابلس.

وبيّنت اللجنة في تقرير لها أن جميع المراكز الصحية والعيادات المجمعة التي تم إمدادها بالأدوية والمستلزمات تقع بالقرب من مراكز إيواء النازحين، واختيرت هذه المراكز والعيادات بالتنسيق مع مسؤولي الخدمات الصحية بالمناطق، بحسب ما نشر على صفحة وزارة الصحة.

وذكر التقرير أن اللجنة دعمت عدة مراكز صحية ببلديات مختلفة بأدوية أمراض مزمنة وأدوية عامة ومستلزمات وتكليف عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة بتولي مهام تقديم الخدمات الصحية للأسر النازحة الواقعة بالمنطقة.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ الصحية شكلت من إدارتي الطوارئ الصحية والرعاية الصحية ومكتب التعاون الدولي.

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