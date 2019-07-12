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لعبة الرعب Man of Medan تحصل على طور اللعب الجماعي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لعبة الرعب Man of Medan ذات القصص التفاعلية والسينمائية ومن تطوير استوديو Supermassive Games، ونشر BANDAI NAMCO تحصل على طور تعاوني لأول مرة وبقالب مختلف.

حيث يمكنك اللعب مع اللاعبين الآخرين في وضع الطور الجماعي وخوض القصة من خلال اللعب التعاوني حيث يتحكم كل منهم في شخصية مختلفة وتؤثر قراراتهم على بعضهما بعضا.

وطور آخر يسمى Movie Night يمكنك اللعب مع خمسة أشخاص محليا (نفس المكان) وإعطاء يد التحكم فيما بينهم واتخاذ القرارات التي ستؤثر على مجرى القصة.

لعبة Man of Medan تصدر في 30 أغسطس 2019 على PC وPS4 وXbox One، ويمكنك مشاهدة العرض باللغة العربية لمعرفة التفاصيل أكثر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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