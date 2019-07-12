“بالية مختلف” بين “الأرض والسماء”. شاهد لتعرف

218TV|خاص

مئات الآلاف من “المسافرين المرفهين” اعتادوا على وسائل ترفيه متنوعة طيلة السنوات الماضية، إذ تتفنن شركات الطيران حول العالم ب”وسائل ترفيه” مبتكرة لتسلية وجذب المسافرين المميزين الذين يختارون السفر على درجات ومقاعد الرفاهية على متن الطائرات الحديثة، لكن المسافرين من كل الدرجات حظوا ب”وسيلة ترفيه” مبتكرة، ولم تخطر على بالهم على متن إحدى الطائرات الفرنسية التي سافرت بين العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة شنغهاي الصينية.

وما إن أقلعت الطائرة وفق مقطع فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، حتى ظهرت فرقة نسائية لرقص الباليه، إذ بدأن بأداء رقص الباليه الشهير على موسيقى مقطوعات تاريخية لموسيقيين روس أبرزهم تشايكوفسكي، وأنطونيو فيفالدي، فيما كان لافتا وفق المقطع الرقص الاحترافي والمنظم لراقصات الباليه في الممرات الضيقة جداً للطائرة، وهو الأمر الذي دفع آلاف المتابعين للقول إن الباليه الوارد في المقطع يعتبر الأغرب لأنه بين “الأرض والسماء”. شاهد لتعرف أكثر.

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