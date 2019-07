تطويرات جديدة بمحرك بحث جوجل

أعلنت شركة جوجل عزمها تحديث واجهة قسم الأخبار في محرك البحث بشكل جديد مما يسهل عملية استخدامها بشكل أكبر .

وكشفت جوجل أن التحديثات ستتيح عرض كل خبر أو رابط ضمن نتائج البحث في بطاقة خاصة عن الأخبار الأخرى ما يتيح مساحة فارغة أكبر ليسهل تصفح الأخبار، في حين كان في السابق تجمع كل مجموعة نتائج بحث وروابط ضمن بطاقة أو بشكل منفصل.

ومن إضافات الشكل الجديد ستعرض جوجل أسماء المواقع أو الصحيفة بحجم أكبر مما يتيح للمستخدم معرفة اسم الموقع بسهولة أكبر، وأيضاً هي فرصة للناشرين للوصول إلى جمهورهم بشكل أفضل، وأعلنت الشركة عزمها طرح هذه التطويرات تدريجيا لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out 👇 pic.twitter.com/xa2aZfO4Qd

— Google News Initiative (@GoogleNewsInit) July 11, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية