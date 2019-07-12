شامتون ل” سمكة القرش”:”يجيلك يوم”. شاهد الصدمة

218TV|خاص

ما إن يرد اسم سمكة القرش المفترسة حتى يتبادر إلى الذهن سلسلة حزينة ومخيفة من ضحايا البشر الذين التهمتهم هذه الأسماك المفترسة والمتوحشة، لكن مقطع فيديو بثه موقع قناة (CNN) الأميركية، نقلا عن “توثيق نادر” من أعماق البحار التقطته كاميرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ويُظْهِر مشهدا مختلفا تماما في أعماق البحر، إذ في لحظات قليلة تحولت سمكة القرش المرعبة إلى “ضحية” لسمكة أكبر التهمتها دفعة واحدة، وبدون تردد، الأمر الذي دفع شامتون ب”السمكة المفترسة” إلى القول: “يجيلك يوم”.

ويُظْهِر المقطع الذي بدا لافتا ومؤثرا، وحظي بأعداد ضخمة من المتابعة والتفاعل سمكة الحطام العملاقة والمخيفة، والمفترسة أيضا وهي تتسلل من خلف مجموعة من أسماك القرش التي كانت تتغدى على “جيفة سمكية” أسفل مياه البحر، إذ سرعان ما انقضت “الحطام” نحو إحدى سمكات القرش وابتلعتها دفعة واحدة. شاهد لتعرف أكثر عن هذا المقطع الصادم.

يُشار إلى أن موقع قناة (218TV) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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