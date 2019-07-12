شركة Meizu تستعد لإطلاق هاتف منافس في الأسواق

في إطار سعيها للعودة إلى سوق المنافسة بقوة قامت شركة Meizu الصينية بإزاحة الستار عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Meizu 16S PRO.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 855، وستأتي الذاكرة الداخلية بمساحة 126 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة حتى 1 تيرا من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بمساحة 6 و8 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية هاتفها بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة تتميز بقدرتها على عرض فيديوهات بدقة 2K، وبقدرتها على مقاومة الخدوش والصدمات بسبب الزجاج المتين المحيط بها.

وتعد كاميرا هاتف Meizu الجديد من أهم ميزاته، حيث سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 والثانية 20 والثالثة 16 ميغا بيكسل، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبدعمها لتقنية التعرف على الوجوه.

وسيحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 18 واط، بالإضافة إلى شريحة NFC، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة إلى راديو FM.

الجدير بالذكر أن شركة Meizu ستطلق الهاتف الجديد في نهاية الصيف الجاري بسعر يصل إلى 280 دولارا أمريكيا.

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