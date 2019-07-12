في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة YI Technology الصينية بإماطة اللثام عن داش كام للسيارات دون بطاريات.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بوضع مطور من أجل تحسين الرؤية الليلية، كما استغنت عن البطارية في الداش كام الجديد، نظرا للمشاكل التي تصيب البطارية نتيجة تأثرها بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت الشركة الصينية إن الداش كام الجديد سيكون قادرا على العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 30 درجة و85 درجة مئوية.

وستحتوي باقة التجهيزات الخاصة بالكاميرا على شاشة مقاس 2.4 بوصة، ومستشعر صورة من سوني، بالإضافة إلى عدسة زجاجية بفتحة F8.1، تساعد المستخدم على الحصول على صور مميزة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتتميز الكاميرا الموجودة في الداش كام بنطاق رؤيتها الذي يصل إلى 140 درجة، وبقدرتها على التسجيل بدقة 1080 بيكسل، وقدرتها على تحليل الصور التي يتم التقاطها بنظام Dash Camera ADAS المتطور، والذي يستطيع معرفة أوقات تعب السائق أو انحرافه عن المسار، كما أنه يحسب احتمالات التصادم الأمامي بالوقت الحقيقي.

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