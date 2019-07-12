تويتر يتوقف.. ويسجل خروجا للمستخدمين

تفاجأ عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي توتير بتوقف الخدمة في الموقع، وتسجيل خروج لحساباتهم من الموقع.

وقدم عدد كبير من المستخدمين في كافة أنحاء العالم على إثر ذلك بتقديم بلاغات للشركة عن حدوث انقطاع في الخدمة لديهم.

واعترفت تويتر بوجود العطل، حيث قالت إن عددا كبيرا من المستخدمين عانوا من مشاكل في الدخول إلى حساباتهم، دون أن توضح الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة.

ولا يعد هذا العطل الأول الذي يصيب تويتر في الفترة الأخيرة، حيث تعرضت الشبكة في الأسبوع الماضي لخلل في خدمة الرسائل، ولكن هذا الخلل لم يحظ باهتمام كبير نظرا لتزامنه مع تعطل مواقع فيسبوك، واتس آب، وإنستغرام.

الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في العالم تعرضت في الفترة الماضية لمجموعة من الأعطال دون أن يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الأعطال.

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