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هندي يعود للحياة قُبيل إحراق جثته!

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت والدة الشاب الهندي غاندام كيران بالدموع المتساقطة من عيني ولدها المتوفي أثناء قيامها بلف جثته استعدادا لحرقها بحسب الطقوس الهندية.

وسارعت والدة الشاب بإبلاغ العائلة التي قامت على الفور بالاتصال بالطبيب الذي حضر فورا وقام بإجراء فحص فوري لغاندام.

وقال الطبيب إن قلب الفتى لازال ينبض، وطالب العائلة بنقل الشاب إلى المستشفى وإلغاء مراسم الدفن وحرق الجثة، لتقوم العائلة بنقل ابنها للمستشفى حيث خضع للعلاج وبدأ بالتعافي، وأصبح قادرا على الحديث مع عائلته، ولا يزال غاندام يخضع لرعاية طبية كبيرة في المستشفى نظرا لحساسية حالته.

وقالت والدة غاندام إن ابنها دخل بغيبوبة إثر إصابته بالتهاب في الكبد، وإن الأطباء أبلغوا العائلة بعدم وجود أي فرصة لاستيقاظ الشاب من الغيبوبة، لتقوم العائلة بالاستعداد لمراسم دفن الجثة قبل أن تحدث المعجزة ويعود ولدها للحياة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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