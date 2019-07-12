مسافرة تحاول الصعود إلى الطائرة عبر حزام الأمتعة

شهد مطار إسطنبول الدولي حادثة طريفة وغريبة من نوعها، إذ حاولت إحدى المسافرات الصعود إلى الطائرة عبر حزام الأمتعة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قيام المرأة الصعود إلى حزام الأمتعة بعد الانتهاء من إجراءات الوزن لتلحق بحقيبتها ظنا منها أن هذا الطريق هو طريق الصعود إلى الطائرة وسط ذهول موظفي المطار.

وما إن سارت المرأة لخطوات قليلة على الحزام حتى سقطت أرضا ليقوم الموظفون بإيقاف الحزام ومساعدة المرأة على الخروج.

وعندما سأل موظفو المطار المرأة عن السبب الذي جعلها تصعد إلى حزام الأمتعة أخبرتهم بأنها تسافر بالطائرة للمرة الأولى في حياتها، واعتقدت أن عليها اللحاق بحقيبتها، وبأن حزام الأمتعة هو الطريق الذي يوصلها إلى الطائرة بشكل مباشر.

وحظي الفيديو بعدد كبير من التعليقات الطريفة حيث قال أحدهم إن هذه المرأة كادت أن تسافر في قسم الشحن، في حين انتقد بعض الأشخاص جهل المرأة بقواعد السفر بالطيران.

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