دراسة: رفع الأثقال يقلل دهون القلب أكثر من التمارين الهوائية

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين

يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات المقاومة شهدوا انخفاضا في نوع ما من دهون

القلب التي ترتبط بأمراض القلب والشرايين.

وتوصل الباحثون في الدراسة الصغيرة إلى

أن نوعا معينا من دهون القلب (النسيج الدهني التاموري) انخفض لدى المرضى الذين مارسوا

رفع الأثقال، أكثر مما لدى أولئك الذين عملوا على زيادة قدرتهم على التحمل من خلال

التمارين الهوائية.

وأدى هذان النوعان من التدريبات إلى

تقليل النوع الثاني من دهون القلب، وهي الأنسجة الدهنية النخابية، التي ترتبط أيضا

بأمراض القلب والشرايين.

وقالت د. ريجيت هوجارد كريستنسن -التي

قادت فريق الدراسة وهي باحثة بمركز أبحاث الالتهاب والتمثيل الغذائي ومركز أبحاث

النشاط البدني في مستشفى جامعة كوبنهاغن “لقد فوجئنا بهذه النتيجة”.

ورغم أنه لم يفسر لماذا يكون لتدريب

الأثقال تأثير مختلف عن تدريبات التحمل، قالت الباحثة في رسالة بالبريد الإلكتروني

“نعلم من دراسات أخرى أن تدريبات المقاومة تعد حافزا قويا لزيادة كتلة

العضلات ومعدل التمثيل الغذائي مقارنة بتدريبات التحمل. نعتقد أن المشاركين الذين

يمارسون تدريبات المقاومة يحرقون المزيد من السعرات الحرارية خلال اليوم، وكذلك في

الفترات التي لا يمارسون فيها أي نشاط مقارنة بمن يمارسون تدريبات التحمل”.

ولاستكشاف تأثير أنواع مختلفة من

التمارين على دهون القلب، استعانت كريستنسن وزملاؤها بنحو 32 بالغا يعانون من

البدانة وضعف النشاط البدني لكنهم لا يشتكون من أمراض القلب أو السكري أو الرجفان

الأذيني.

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين

يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات المقاومة شهدوا انخفاضا في نوع ما من دهون

القلب التي ترتبط بأمراض القلب والشرايين.

وتوصل الباحثون في الدراسة الصغيرة إلى

أن نوعا معينا من دهون القلب (النسيج الدهني التاموري) انخفض لدى المرضى الذين

مارسوا رفع الأثقال، أكثر مما لدى أولئك الذين عملوا على زيادة قدرتهم على التحمل

من خلال التمارين الهوائية.

وأدى هذان النوعان من التدريبات إلى

تقليل النوع الثاني من دهون القلب، وهي الأنسجة الدهنية النخابية، التي ترتبط أيضا

بأمراض القلب والشرايين.

وقالت د. ريجيت هوجارد كريستنسن -التي

قادت فريق الدراسة وهي باحثة بمركز أبحاث الالتهاب والتمثيل الغذائي ومركز أبحاث

النشاط البدني في مستشفى جامعة كوبنهاغن “لقد فوجئنا بهذه النتيجة”.

ورغم أنه لم يفسر لماذا يكون لتدريب

الأثقال تأثير مختلف عن تدريبات التحمل، قالت الباحثة في رسالة بالبريد الإلكتروني

“نعلم من دراسات أخرى أن تدريبات المقاومة تعد حافزا قويا لزيادة كتلة

العضلات ومعدل التمثيل الغذائي مقارنة بتدريبات التحمل. نعتقد أن المشاركين الذين

يمارسون تدريبات المقاومة يحرقون المزيد من السعرات الحرارية خلال اليوم، وكذلك في

الفترات التي لا يمارسون فيها أي نشاط مقارنة بمن يمارسون تدريبات التحمل”.

ولاستكشاف تأثير أنواع مختلفة من التمارين

على دهون القلب، استعانت كريستنسن وزملاؤها بنحو 32 بالغا يعانون من البدانة وضعف

النشاط البدني لكنهم لا يشتكون من أمراض القلب أو السكري أو الرجفان الأذيني.

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