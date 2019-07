كشفت شركة أبل عن توقيف خدمة “Walkie Talkie” في ساعاتها الذكية بعد اكتشاف ثغرة برمجية مرتبطة بها تساعد في التنصت على هواتف آيفون.

حيث قالت الشركة:

“لقد علمنا بوجود ثغرة برمجية مرتبطة بميزة Walkie Talkie في ساعاتنا الذكية، لذا قمنا بتعطيل هذه الميزة في الساعات، نعتذر لعملائنا عن الإزعاج، ونتعهد بإعادة هذه الميزة إلى الخدمة في أسرع وقت”.

كما أشارت أبل إلى أنها لا تمتلك حتى الآن دلائل دامغة باستغلال تلك الثغرة ضد أي عميل أو مستخدم لساعاتها الذكية، ولكن عندما علمت بوجودها سارعت باتخاذ الإجراءات المذكورة حرصاً على أمان وخصوصية المستخدمين.

هذا وأوضحت أن القرارات التي اتخذتها صائبة من وجهة نظرها، كون مثل هذه الأشياء قد تسمح بالتنصت على هواتف العملاء دون معرفتهم.

وتسمح ميزة Walkie Talkie التي طرحتها أبل في ساعاتها منذ مدة لمستخدمي تلك الساعات باستعمالها كأدوات للتواصل عبر المحادثات الصوتية كما في أجهزة الاتصال اللاسلكي التقليدية، فهي تشبه آلية عمل خدمة “PTT” في الهواتف القديمة.

The post ميزة جديدة في ساعات أبل تُساعد في التنصت على هواتف الآيفون! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا