بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين.. فيسبوك تدفع غرامة مالية ضخمة

أكدت مصادر مطلعة أن لجنة التجارة الاتحادية الأميركية وافقت هذا الأسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.

حبث تجري اللجنة تحقيقاً في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كيمبرج أناليتيكا البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.

وكانت تلك الأنباء قد دفعت أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8 بالمئة،وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.

وكشفت المصادر إن إعلاناً نهائياً بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع القادم، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيوداً حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

