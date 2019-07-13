تويتر ينقلب سخرية.. بسبب “سياسي باكستاني”.. (شاهد)

أثارت تغريدة نشرها سياسي باكستاني في موقع تويتر ردود أفعالٍ ساخرة حتى اضطر السياسي إلى حذفها بعد كمية التعليقات الهائلة.

وكانت التغريدة التي نشرها السياسي عبارة عن مقطع فيديو مدته 29 ثانية لطائرة هبطت على مدرج أحد المطارات، ثم اصطفت أمامها وهي تسير بسرعة عالية ناقلة وقود كبيرة الحجم، لكن استطاعت الطائرة الإقلاع مرة أخرى قبيل الاصطدام بالصهريج.

وكتب السياسي الباكستاني خُورّام غاندابور معلقاً على مقطع الفيديو قائلاً:” إنقاذٌ إعجازي من طيارٍ ذكي”، ثم انهالت التعليقات الساخرة على السياسي غاندابور، وذلك لأن الفيديو من لعبة GTA 5 الشهيرة.

تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم خورام نواز غاندابور، الأمين العام لأحد الأحزاب الباكستانية، وتم مشاركة التغريدات على الأقل 1200 مرة قبل حذفها.

لكن غاندابور ليس الوحيد الذي وقع في فخ زيْف مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل، بل أيضاً إدواردو رودريغيز، عالم الأرصاد في محطة تلفزيون Univision في الولايات المتحدة ،شارك الفيديو على تويتر.

واضطر بعدها غاندابور أن يحذف التغريدة بسبب السخرية الواسعة منه، ووصل الأمر إلى قيام وسائل إعلام باكستانية وهندية وعالمية بتغطية الخطأ “الكوميدي” الذي وقع فيه السياسي الباكستاني.

لكن الأمر لم يتوقف على السياسي غاندابور، بل هناك حساب آخر على الموقع ادّعى أن ما حدث كان هجوماً إرهابياً في الجزائر لكن المخطط فشل بسبب مهارة الطيّار.

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، بل سبق وأن نشرت قناة تركية مقطع فيديو يظهر أهدافاً تم استهدافها من طائرة بدون طيار لأحد المواقع في بلدة عفرين السورية، لكن في الواقع ، هذه الصور ليست حقيقية بل لقد تم التقاطها من لعبة فيديو.

وتمت مشاركة الفيديو المزيف على العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عشرات آلاف المرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية