انسَ 2019.. إليك مفاجآت آبل في 2020

كشف محلل في قطاع الاستثمار والاقتصاد بالولايات المتحدة عن توقعاته لهواتف شركة آبل في العام القادم 2020 التي ستشمل إطلاق أربعة هواتف.

وقال المحلل سامِك تشاتيرجيي في بنك” اي بي مورغان” إن آبل ستطلق أربعة نسخ من آيفون 2020، وذلك اجتهادا من الشركة لإعادة تنشيط مبيعاتها بعد الخمول الذي أصابها في الفترة الأخيرة.

وتوقع بنك مورغان أن تُطلق شركة آبل ثلاثة طرازات مزودة بشاشات OLED مع دعم شبكات الجيل الخامس G5، اثنين منهم على الأقل كاميرا بتقنية قياس العمق ToF وهي الكاميرا التي تقيس المسافة بينها وبين الجسم المراد تصويره لإضفاء عمق أكبر في الصور، وستكون الكاميرا قادرة على مسح المناطق التي يصل طولها إلى أربعة أمتار ونصف (15 قدماً).

ولم يستبعد مورغان إطلاق هاتف بتكلفة منخفضة مقارنةً ببقية النسخ، ولكن بدون تزويده بمودم G5 لخفض التكاليف قدر الإمكان من أجل إطلاقه في الأسواق النامية وسيكون بحجم هاتف آيفون 8.

بالنسبة لمقاس الشاشات للهواتف المتوقعة فهي 5.4 بوصة، و6.1 بوصة، و6.7 بوصة، واثنان من الهواتف سيحتويان على كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد متقدمة لدعم أفضل في تقنية عالم الواقع المعزز.

وتتوافق هذه التحليلات مع توقعات المحلل الشهير مينغ تشي كو، والذي ذكر نفس المعلومات تقريباً.

وكانت مجلة بلومبرغ الأميركية ذكرت في شهر يناير الماضي أن شركة أبل تخطط لإضافة كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد تعمل بالليزر لإضافة تحسينات كبيرة في تقنية الواقع المعزز.

وتستخدم آبل كاميرا قياس العمق الأمامية تقنية ثلاثية الأبعاد، ولكن لأنها تعمل بالأشعة تحت الحمراء ولا تعمل بالليزر، فهي تعمل فقط على مسافات تتراوح من 25 إلى 50 سنتيمترا.

وتوقع تشاتيرجيي أن تبيع آبل 195 مليون هاتف آيفون في عام 2020 مقارنةً مع 180 مليونًا في عام 2019.

ومن المتوقع أن تصدر آبل هذا العام ثلاثة هواتف iPhone جديدة مزودة بكاميرات خلفية ثلاثية العدسات، ولكن دون اتصال G5.

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