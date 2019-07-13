توأمان سيامي يخالفان توقعات الأطباء (فيديو)

خالف توأم سيامي توقعات الأطباء بموتهما عند الولادة أو قبل سن 10 سنوات، حيث أبلغ الأطباء الأم خلال فترة الحمل بأن طفلتيها ستموتان عند الولادة أو لن تعيشان لفترة طويلة.

ولكن الأم أصرت على الاستمرار في الحمل لإنجاب طفلتيها اللتين ولدتا برأسين ملتصقين من الجهة الخلفية.

وأكد الأطباء استحالة فصل الطفلتين نيفي ونيلي كولستين نظرا لوجود شريان مشترك بينهما، وإن عملية الفصل ستؤدي إلى وفاتهما، كما قالوا إن الطفلتين لن تعيشا أكثر من 10 سنوات.

وقالت الفتاتان بعد أن احتفلتا قبل فترة بعيد ميلادهما الـ18، إنهما سعيدتان بحياتهما معا رغم معاناتهما اليومية.

وبينت والدة الطفلتين أنها نجحت في نقل طفلتيها من بلدهما الأم سورينام الواقع في أمريكا الجنوبية إلى هولندا نظرا لقلة الموارد الطبية في سورينام.

ولمساعدة والدتهما قامت الفتاتان بإنشاء قناة يوتيوب وصفحة على إنستغرام كي تعرضان حالتهما أمام العالم، ولتساهما بتوعية الناس حولها.

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