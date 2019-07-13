“أندرويد” بمميزات جديدة تحت التجربة

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن إطلاقها لنسخة تجريبية جديدة من نظام Android Q بميزات جديدة وغير موجودة في الأنظمة السابقة.

ومن أبرز الميزات التي ستحتوي عليها هذه النسخة ميزة التحكم بالإيقونات، حيث سيكون المستخدم قادرا على التحكم بشكل الأيقونة، وتغيير الشكل من الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى تغيير مكان وضعها في الشاشة الرئيسية.

ومن خلال هذه النسخة سيكون المستخدم قادرا على ترتيب تطبيقاته المفتوحة بشكل متسلسل من الأهم إلى الأقل أهمية، وبالتالي سيكون قادرا على الوصول إلى التطبيق الذي يريده بسرعة كبيرة.

وستساعد ميزة الإيماء الجديدة المستخدم في الوصول إلى مساعد غوغل الرقمي Google Assistant بشكل مباشر من خلال تحريك اليد أمام الشاشة من الجهة السفلية إلى العلوية.

الجدير بالذكر أن غوغل ستطلق نسخة تجريبية أخرى من نظام Android Q تحتوي على ميزات تتعلق بالتحكم الثلاثي الأبعاد بالشاشة والأيقونات الموجودة فيها.

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