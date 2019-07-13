أميركا تفرض غرامة ضخمة على “فيسبوك”

أعلنت السلطات الأميركية فرض غرامة مالية على موقع التواصل الأشهر في العالم “فيسبوك” بعد فشل الموقع في حماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وبلغت قيمة الغرامة 5 مليارات دولار أميركي، وذلك بعد أن صوت 3 من المفوضين في مفوضية التجارة الاتحادية ضد “فيسبوك”، في حين وافق اثنان من المفوضين على إنشاء اتفاق تسوية مع الشركة.

وقامت مفوضية التجارة الاتحادية بالتحقيق بهذه القضية مؤخرا بعد ظهور فضيحة شركة كامبريدج أناليتكا، حيث نجحت الشركة بالاطلاع على بيانات 87 مليون مستخدم خلال مساندتها للرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016.

الجدير بالذكر أن الحكم النهائي بهذه القضية لن يصدر إلا بعد مراجعة وزارة العدل للاتفاق، ومن المتوقع أن توافق وزارة العدل على فرض العقوبة، حيث لم يسبق لها تغيير قرارات مفوضية التجارة الاتحادية.

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