بشجاعة كبيرة.. عجوز ينقذ كلبه من التمساح

أظهر العجوز الأميركي بودي أكرمان البالغ من العمر 75 عاما شجاعة كبيرة عندما نجح في التصدي لتمساح أراد افتراس كلبه الوفي.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة بالم هاربور الواقعة في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث كان بودي يقوم بنزهته الصباحية المعتادة مع كلب من فصيلة المسترد الذهبي، وبعد الخروج ظهر لهما تمساح من بركة المياه الموجودة قرب المنزل، وانقض على الكلب لافتراسه.

فقام العجوز بودي بالدفاع عن كلبه، وبدأ بتوجيه مجموعة من الركلات إلى جسد التمساح لكي يجبره على إفلات الكلب.

وبالفعل نجحت مساعي العجوز في إنقاذ كلبه، حيث اضطر التمساح لتركه بعد أن تلقى ضربات العجوز القوية، لينجو الكلب من موت محتم.

وبعد نهاية المعركة قام بودي بالاتصال بمسؤولي الحياة البرية في ولاية فلوريدا والذين حضروا إلى مكان الحادث وقاموا بنقل التمساح الذي لم يصب بأذى رغم ضربات بودي له إلى مكان بعيد عن البشر.

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