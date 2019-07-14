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إصدار مجاني من مدير الملفات Salamander

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركة Altap التشيكية بإطلاق الإصدار 4.0 الجديد والمتطور من مدير الملفات Salamander بشكل مجاني.

وقالت الشركة التشيكية إن الإصدار الجديد سيحتوي على عدد كبير من الوظائف الجديدة والمتطورة، حيث سيقوم هذا الإصدار بدعم الشاشة العالية الدقة High-DPI، الأمر الذي سيتيح للمستخدم الفرصة لعرض مجلداته بدقة عالية وواضحة.

كما عمدت الشركة التشيكية إلى تطوير تقنية OpenSSL المدمجة وتحديثها إلى أحدث وضع.

وشهد الإصدار الجديد قيام الشركة التشيكية بحذف كافة الأدوات الإضافية القديمة والتي لم يبقَ لها أي قيمة كأداة UnACE وأداة DisKcopy.

الجدير بالذكر أن الإصدار 4.0 من مدير الملفات Salamander لن يعمل إلا في حال وجود نسخة ويندوز 7 على أقل تقدير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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