اكتشاف ثغرة أمنية في فأرة ولوحات مفاتيح لوجيتك

أعلنت مجلة الحاسوب C’T الألمانية اكتشاف ثغرات أمنية في فأرة ولوحات المفاتيح التي تنتجها شركة لوجيتك.

وقالت المجلة الألمانية إن الثغرة ستسمح للقراصنة بتسجيل وسرقة كافة المعلومات التي يتم كتابتها على لوحة المفاتيح، كما ستتيح لهم الفرصة لإدخال بيانات ضارة إلى الكمبيوتر.

من جانبها اعترفت شركة لوجيتك السويسرية بوجود الثغرة، وقالت إن جميع المستخدمين قادرين على التعرف على الثغرة من خلال ظهور نجمة برتقالية على منفذ USB في الأجهزة التي تستخدم بروتوكول Unifying-RF.

وستقوم الشركة السويسرية بإطلاق تحديث جديد للبرامج الثابتة في شهر أغسطس القادم، لكي تحل مشكلة الثغرة الأمنية.

وأكدت الشركة السويسرية صعوبة اختراق الثغرة الموجودة في أجهزتها، وقالت بأن الاختراق يحتاج لوجود معدات خاصة، وأشخاص لديهم خبرة كبيرة في مجال التقنية، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكونوا بمكان قريب من الجهاز.

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