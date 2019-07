بعد إدراجها في القائمة السوداء.. هواوي تُخطط لاتخاذ ردود قاسية على القرارات الأمريكية

أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة هواوي الصينية تخطط لاتخاذ إجراءات جوابية، رداً على القرارات الأمريكية بإدراجها في القائمة السوداء.

حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن شركة هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة هواوي في الولايات المتحدة، التي توظف نحو 850 شخصاً في معامل أبحاث في أرجاء أمريكا، بما في ذلك بولايات تكساس وكاليفورنيا وواشنطن، إلا أن هواوي رفضت التعليق حول هذا الموضوع. كما تابعت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد عدد العمال المراد تسريحهم، إلا أن مصدراً مطلعاً رجح لها أن يكون عدد هؤلاء العمال بالمئات، في الوقت ذاته أبلغت الشركة العاملين الصينيين بخيار العودة إلى بلادهم، ومواصلة العمل في الشركة. هذا ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة أبلغت عدداً من الموظفين بتسريحهم، بينما قد يتم الإعلان قريباً عن إلغاء المزيد من الوظائف.

