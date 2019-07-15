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بالفيديو.. إليسا تطبع قُبلة على خد ناصيف زيتون أمام الجمهور في مهرجان أعياد بيروت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

طلب من الجمهور التصفيق للنجمة اللبنانية التي طبعت على خده قبلة، في خطوة جريئة منها. [إنترنت]

قامت النجمة اللبنانية، إليسا بالجلوس بين الجمهور خلال حضورها حفل المطرب السوري، ناصيف زيتون، في مهرجان أعياد بيروت.

حيث رحب ناصيف بإليسا بطريقة حميمية الأحد ونزل من المسرح وتوجه إليها أثناء غنائه أغنيته “نامي عصدري”ّ، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه.

هذا وطلب من الجمهور التصفيق للنجمة اللبنانية التي طبعت على خده قبلة، في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بقبلة على يديها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.

 

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عين ليبيا

عين ليبيا

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