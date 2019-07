بالفيديو.. إليسا تطبع قُبلة على خد ناصيف زيتون أمام الجمهور في مهرجان أعياد بيروت

قامت النجمة اللبنانية، إليسا بالجلوس بين الجمهور خلال حضورها حفل المطرب السوري، ناصيف زيتون، في مهرجان أعياد بيروت.

حيث رحب ناصيف بإليسا بطريقة حميمية الأحد ونزل من المسرح وتوجه إليها أثناء غنائه أغنيته “نامي عصدري”ّ، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه.

هذا وطلب من الجمهور التصفيق للنجمة اللبنانية التي طبعت على خده قبلة، في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بقبلة على يديها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.

حضرت الفنانة #اليسا حفل ل #ناصيف_زيتون في أعياد بيروت، فأهداها احدى اغانيه وقبل يديها ♥️♥️🤩

pic.twitter.com/ILUj2p9N62 — سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) July 14, 2019

