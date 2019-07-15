الصحة تزود معهد أورام مصراتة بأجهزة ومعدات طبية

تسلم المعهد القومي لعلاج الأورام في

مصراتة، الاثنين، شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية، وجهاز عمليات دقيقة خاصا

بأورام المستقيم.

ووفق وزارة الصحة، فإن المعهد تسلم

أيضا منظارين للمعدة، ومنظار مثانة، ومنظار كلية، ومنظار حالب، وجهاز قسطرة

جراحية، إلى جانب معدات خاصة بقسم المسالك، ومناظير مرئية، وجهاز كي جراحي، ومعدات

مناظير، وجهاز ليزر لأورام البروتستاتا مع ملحقاته، ومعدات خاصة بالعمليات

المفتوحة.

وذكرت الوزارة أن هذا الدعم يأتي

تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلنتها مطلع العام الحالي؛ لتعزيز خدمات القطاع الصحي

في مختلف أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المعهد القومي لعلاج

الأورام بمصراتة تسلم، في يونيو المنصرم، شحنة أدوية مقدمة من وزارة الصحة بحكومة

الوفاق.

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