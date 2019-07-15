تسريبات جديدة تكشف عن هاتف متطور للغاية من صناعة «سوني» بقُدرات مُذهلة

وسيتعامل مع البيانات بسرعة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 855، أقوى معالجات الهواتف حالياً، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

أما بالنسبة للكاميرا الأساسية له ستكون مزودة بتقنية التثبيت الأوتوماتيكي للقطة، وتقنية التصوير البطيء للفيديو، وقدرة على التقاط صور عالية الدقة في الظلمة بفضل معالجاتها الخاصة، وفتحات عدساتها الواسعة.