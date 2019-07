تسريبات جديدة تكشف عن هاتف متطور للغاية من صناعة «سوني» بقُدرات مُذهلة

قامت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية بتسريب بعض المعلومات التي تتعلق بشكل ومواصفات هاتف Sony Xperia 2 المنتظر أن يطرح في الأسواق قريباً.

حيث سيأتي الهاتف بهيكل أنيق، مزود بشاشة كبيرة بإطارات ضيقة، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة موضوعة على الواجهة الخلفية بشكل عمودي.

كما من المفترض أن يأتي هذا الهاتف بشاشة LED بمقاس 6.1 بوصة، بأبعاد “9:21″، ويزود بمنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على الحافة الجانبية للهيكل.

وسيتعامل مع البيانات بسرعة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 855، أقوى معالجات الهواتف حالياً، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية. أما بالنسبة للكاميرا الأساسية له ستكون مزودة بتقنية التثبيت الأوتوماتيكي للقطة، وتقنية التصوير البطيء للفيديو، وقدرة على التقاط صور عالية الدقة في الظلمة بفضل معالجاتها الخاصة، وفتحات عدساتها الواسعة.

