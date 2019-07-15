طائر “الفأل السيء” يرقص.. شاهد لتُصدّق

218TV|خاص

ارتبط اسم طائر “البومة” حول العالم بأنها “رمز للشر”، و”الفأل السيء”، لكن يمكن لمقطع فيديو حظي بمشاهدات ضخمة حول العالم بعد نشره على عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أن يُغيّر من هذه النظرة لهذا الطائر المظلوم الذي تساعد ملامحه الجافة والجامدة على ترسيخ انطباع البشر حوله، إذ يُظْهِر المقطع البومة وهي تقوم بحركات غريبة جدا تشبه الرقص مع تشغيل موسيقى.

وتباهى صاحب المقطع الذي نشره لأول مرة، وهو صاحب اكتشاف “البومة الراقصة”، بسؤال مشاهدي مقطع الفيديو حول العالم، ما إذا كانوا قد شاهدوا من قبل “بومة راقصة” على أنغام الموسيقى، الأمر الذي تفاعل معه عشرات آلاف المتابعين، فيما تلقى صاحب المقطع نصائح عدة للاستفادة من “البومة الراقصة”، وعمل مقاطع فيديو أخرى لها على أنغام موسيقية أخرى.

يُشار إلى أن موقع قناة (218TV) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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