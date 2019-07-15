“فيس آب” ظهر بفيلم مصري قبل 46 عاما. شاهد

218TV|خاص

آخر ما خطر على بال ملايين العرب الذين قاموا بتحميل برنامج تعديل الصور إلى شخصياتهم الشابة والعجوزة، والذي يحمل اسم “فيس آب” أن فيلما عربيا جرى عرضه عام 1973 للمرة الأولى ومن بطولة النجم الكوميدي عادل إمام قد كان أول فيلم عربي ملون يقوم بتحويل سريع لملامح أحد الفنانين المشهوري من مرحلة الشباب إلى مراحل سنية متقدمة جدا حتى سن العجز والتقدم الكبير في السن.

وفي إحدى مشاهد فيلم “البحث عن فضيحة” من بطولة عادل إمام وميرفت أمين وحسن صبري، يُصاب الفنان الشهير والراحل توفيق الدقن بصدمة عصبية الأمر الذي يدخل معه إلى إحدى المصحات النفسية، لكن مخرج العمل يقوم في غضون ثواني عدة من العمل بتقديم الفنان الدقن بسلسلة من المشاهد التخيلية لتقدمه التدريجي في السن، للتدليل على تدهور حالته النفسية، ونسيانه في المصحة، وإهمال أقاربه له، ومرور السنوات.

ومنذ نحو أسبوع انتشر تطبيق “فيس آب” الذي يتيح لمستخدميه خاصية التعديل على صورهم بين مراحل عمرية تبدأ من سن المراهقة مرورا بمرحلة الشباب الأولى، ووصولا إلى الشكل التخيلي لما ستكون عليه ملامح وجهه عام 2050 أي بعد 31 عاما، فيما تقول إدارة التطبيق أن نحو مليون شخص حول العالم يقومون يوميا بتحميل التطبيق من متاجر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، الذي أصبح في غضون أيام قليلة واحدا من أشهر التطبيقات حول العالم.

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