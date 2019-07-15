مستشفى براك يتسلم الشحنة الثانية من الأجهزة الطبية

تسلم مستشفى براك الشاطئ، الاثنين، الشحنة الثانية من

الأجهزة والمعدات الطبية، التي تضم 10 أجهزة لمراقبة الوظائف الحيوية، وجهاز أشعة

محمول portable. x . ray، وجهاز تعقيم.

وقالت وزارة الصحة، في صفحتها الرسمية، إن عدد المترددين على قسم الطوارئ بالمستشفى بلغ في يونيو الماضي 3698 حالة، و2671 حالة ترددت على قسم المختبرات، أما قسم النساء والولادة فقد استقبل 98 حالة خلال يونيو الماضي.

يشار إلى أن مستشفى براك العام تسلم، في 27 من مارس

الماضي، الشحنة الأولى من المعدات الطبية التي تضم منظار عمليات جراحيا، و4 أجهزة

لقياس نسبة الأكسجين بالدم، وجهازا كي جراحي، وطاولات خاصة بالعمليات.

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