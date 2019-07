من هي المرأة التي خطفت قلب أغنى رجل في العالم؟

قام مؤسس شركة “أمازون” الملياردير، جيف بيزوس بالظهور مع صديقته لورين سانشيز، لأول مرة رسمياً خلال حضورهما نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

حيث بدا بيزوس مهتماً بسانشيز بشكل لافت، بحسب الصور التي التقطت لهما، حيث أمطرها بالقبلات طوال اليوم.

كما بدا الثنائي في مظهر أنيق، فارتدت سانشيز فستاناً كلاسيكياً مخططاً تبلغ قيمته 2500 دولار، إضافة إلى حقيبة كروس، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالماس ضخمة.

وارتدى بيزوس قميصاً مخططاً أيضاً بسعر 895 دولاراً وجاكيتاً سعره 2500 دولار.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحضر فيها الحبيبان حدثاً رسمياً علناً، بعد أيام من إنهاء بيزوس إجراءات طلاقه من زوجته ماكنزي، التي حصلت على مبلغ قدره 38 مليار دولار من أسهم شركة طليقها “أمازون”، ليصبح الطلاق الأغلى في العالم.

ولورين سانشيز صحفية ومعلقة رياضية وممثلة أمريكية، ولدت في 19 ديسمبر 1969 في الولايات المتحدة.

