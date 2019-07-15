الترجمة الحية عبر الكاميرا من قوقل الآن تدعم العربية

حصل تطبيق الترجمة من قوقل على تحديث كبير يتعلق بخاصية

الترجمة الحية عبر تشغيل الكاميرا وتصويبها نحو أي كلمات مكتوبة بلغة لا تتقنها

لتترجمها بشكل حي ومباشر، والآن هذه الميزة أصبحت تدعم 60 لغة جديدة من بينها

اللغة العربية.

أضافت قوقل تطويرا كبيرا لهذه الميزة إذ إنها أصبحت أعلى

دقة بنحو 85% وتعمل بسلاسة أكبر على الشاشة، لتحل بذلك أبرز المشاكل التي كانت تواجه

هذه الميزة التي تعتبر إضافة هامة وأسرع في الترجمة من خلال كاميرا الهاتف الذكي.

والأهم هو الكمّ الكبير من اللغات الجديدة التي أصبحت

الميزة تدعمها، هناك الآن 60 لغة جديدة من بينها اللغة العربية ولغات أخرى أقل

استخداماً، ليرتفع بذلك عدد اللغات التي يمكن التعرف عليها عبر الكاميرا إلى 88

لغة ويمكنها الترجمة إلى 100 لغة.

وإن كنت لا تعرف ما اللغة الأجنبية المكتوب بها النص

فيمكن لتطبيق ترجمة قوقل التعرف تلقائياً على اللغة التي تلتقطها كاميرا هاتفك

وترجمتها تلقائياً إلى اللغة المطلوبة كالعربية.

المؤسف أن هذا التحديث لن يصل الجميع اليوم، بل سيصل فقط

إلى 1% من المستخدمين وذلك كنوع من التجربة قبل أن توفره قوقل للجميع عبر متجر

قوقل بلاي خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: عالم التقنية

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