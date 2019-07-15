طيور تتساقط من السماء تثير الهلع في أستراليا

تفاجأ سكان مدينة أديلايد جنوب أستراليا بتساقط مجموعة من طيور الـ”كوريلا” على الأرض ونفوقها.

ووصف شهود عيان المشهد بالمرعب، حيث كانت الطيور تسقط حية والدماء تنزف من منقارها، وتطلق صرخات استغاثة، قبل أن تنفق.

وقال مسؤول في مؤسسة كاسبر لإنقاذ الطيور، إن أحد موظفي المؤسسة شاهد الطيور وهي تسقط من الشجرة، وتبدأ بطلب الاستغاثة والصراخ وهي عاجزة عن الطيران.

ودفعت هذه الحادثة المؤسسة للبحث عن أسبابها، وبعد التحقيق استطاعت المؤسسة تحديد السبب، حيث أكدت أن الطيور النافقة تم تسميمها من قبل شخص وأدى إلى موتها بشكل بطيء.

وقال المسؤول إن هذا العمل غير أخلاقي لأنه يؤدي إلى تعذيب الطيور وموتها بشكل بطيء، حيث لم يسقط من الشجرة سوى 3 طيور نافقة، في حين سقطت الأخرى على الأرض وظلت تصرخ لفترة قبل أن تنفق.

وبدأت السلطات الأسترالية بالتحقيق في هذا الحادث والبحث عن الجاني من أجل تقديمه للعدالة.

الجدير بالذكر أن حادثة التسميم هذه ساهمت في نفوق حوالي 60 طائرا من نوع “كوريلا”.

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