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غوغل تُسهّل إجراء المكالمات في Google Voice web

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركة غوغل الأميركية بإضافة ميزة جديدة لتطبيق Google Voice web لتسهل إجراء المكالمات.

حيث عمدت الشركة الأميركية إلى إضافة لوحة اتصال مرئية ثابتة يتم من خلالها عرض الأرقام وجهات الاتصال في واجهة المستخدم الخاصة.

وقالت غوغل إن هذه اللوحة ستبقى أمام المستخدم خلال تنقله على الشاشة، كما يمكن للمستخدم أن يخفي هذه اللوحة في حال أدت لإزعاجه.

وستساعد الميزة الجديدة المستخدمين في العثور على أسماء الأشخاص الذين يتواصلون معهم بشكل دائم دون الحاجة إلى الذهاب إلى قائمة جهات الاتصال.

وألحقت غوغل بهذه الميزة ميزة أخرى حيث أصبح رمز الصوت يظهر أعلى الواجهة في شريط القائمة الرئيسي، الأمر الذي يساعد المستخدم على الوصول إلى إعدادات الصوت وضبطها.

الجدير بالذكر أن غوغل طرحت هذه الميزة حاليا لمستخدمي إصدارات G Suite على أن تعممها للمستخدمين الآخرين في المستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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