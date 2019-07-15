سوني تستعد للعودة إلى سوق المنافسة بـ”هاتف مميز”

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة سوني اليابانية عن هاتف مميز يعيدها إلى سوق المنافسة، ومن المتوقع أن يحمل الهاتف الجديد اسم Sony Xeperia 2.

وسيزود الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 855، وبذاكرة داخلية 128 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة عشوائية بحجم 6 و8 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Sony Xeperia 2 بشاشة LED مقاس 6.1 بوصة بأبعاد 9.21، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية لم تكشف دقتها، في حين ستأتي الكاميرا الأساسية بدقة عالية، كما أنها ستحتوي على ميزات عديدة كميزة التثبيت الأوتوماتيكي للقطة، وميزة التصوير البطيء، بالإضافة إلى قدرتها على التقاط صور دقيقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وقالت التسريبات إن سعة بطارية الهاتف الجديد ستصل إلى 4000 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع.

وسيحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات، بالإضافة إلى شريحة NFC ومنفذين لشريحتي اتصال، بالإضافة إلى ماسح للبصمات وضع على جانب هيكل الهاتف.

يذكر أن التقارير فشلت في توقع موعد إصدار سوني لهذا الهاتف، كما أنها لم تستطيع أن تحدد تكلفته.

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